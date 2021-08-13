Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde rol alan Hande Doğandemir, yeni bir birlikteliğe açtı.

Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde yakınlaştığı Yağız Can Konyalı ile iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Birlikteliklerini herkesten gizlediği öğrenilen çift, aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.