Âşıklar ilk kez görüntülendi

Hande Doğandemir ile Furkan Palalı şoke oldu - Magazin haberleri

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Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, ilk kez birlikte görüntülendi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğününe ayrı ayrı katılan Doğandemir ile Palalı, düğünden sonra el ele bir halde gazetecilere yakalandı. Fotoğraflarının çekilmesiyle şoke olan Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, soruları yanıtsız bıraktı.

Volkan Özdemir’in haberine göre, Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, mekândaki iki görevlinin gazetecileri engellemeye çalıştığı sırada araçlarına binerek gözden kayboldu.