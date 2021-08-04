2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Hande Baladın ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?
Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.
Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir.
2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
KULÜP BAŞARILARI
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
MİLLİ TAKIM
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
BİREYSEL BAŞARILAR
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"
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