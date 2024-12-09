Han Sultan Destanı AKM’de sahneye çıkıyor

Han Sultan – Altın Orda operası, tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan büyüleyici bir hikâye ile 15-16 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Kazakistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı, Almatı Abay Opera Evi ve TÜRKSOY iş birliğiyle sahnelenen Han Sultan, Türk tarihinin unutulmaz kadın figürlerinden birinin destansı yaşamını büyüleyici bir libretto ve etkileyici müziklerle sahneye taşıyor.

Han Sultan: sadece bir kadının değil, Altın Orda’nın kaderini değiştiren bir annenin; zekâsı, gücü ve iradesiyle tarihe yön veren bir kahramanın hikayesi. Eser, Cengiz Han’ın Harezm’i fethetmesiyle başlayan ve Altın Orda’nın kuruluşuna kadar uzanan zorlu bir yolculuğu gözler önüne seriyor.

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Almatı Operası’nın usta sanatçıları tarafından hayat verilen bu epik opera, görkemli sahne tasarımı ve duygu yüklü müziğiyle izleyenlere hem görsel hem de işitsel bir şölen sunuyor. Cengiz Han, Cuci ve Berke gibi tarihimizin büyük figürlerinin yanındaki güçlü kadınları da sahneye taşıyan bu eser, tarihimizin derinliklerine büyüleyici bir yolculuk vadediyor.