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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Han Sultan Destanı AKM’de sahneye çıkıyor

        Han Sultan Destanı AKM’de sahneye çıkıyor

        Han Sultan-Altın Orda operası, 300 kişilik dev kadro, muhteşem kostümler ve hikâyesiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 2 özel temsil ile sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:12
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        Han Sultan Destanı AKM'de sahneye çıkıyor
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        Han Sultan – Altın Orda operası, tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan büyüleyici bir hikâye ile 15-16 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.

        Kazakistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı, Almatı Abay Opera Evi ve TÜRKSOY iş birliğiyle sahnelenen Han Sultan, Türk tarihinin unutulmaz kadın figürlerinden birinin destansı yaşamını büyüleyici bir libretto ve etkileyici müziklerle sahneye taşıyor.

        Han Sultan: sadece bir kadının değil, Altın Orda’nın kaderini değiştiren bir annenin; zekâsı, gücü ve iradesiyle tarihe yön veren bir kahramanın hikayesi. Eser, Cengiz Han’ın Harezm’i fethetmesiyle başlayan ve Altın Orda’nın kuruluşuna kadar uzanan zorlu bir yolculuğu gözler önüne seriyor.

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        Almatı Operası’nın usta sanatçıları tarafından hayat verilen bu epik opera, görkemli sahne tasarımı ve duygu yüklü müziğiyle izleyenlere hem görsel hem de işitsel bir şölen sunuyor. Cengiz Han, Cuci ve Berke gibi tarihimizin büyük figürlerinin yanındaki güçlü kadınları da sahneye taşıyan bu eser, tarihimizin derinliklerine büyüleyici bir yolculuk vadediyor.

        Khamit Shangaliyev bu tarihi dramada besteci olarak yer alırken, librettonun yazar koltuğunda ise Kazakistan Cumhuriyeti’nin Devlet Sanatçısı Maraltay İbrayev oturuyor.

        İtalya Yıldızı Nişanı sahibi olarak bugüne dek Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras ve Mirella Freni gibi efsanevi sanatçılarla, La Scala, Roma Operası, Torino Teatro Regio gibi sahnelerde pek çok başarılı yapıma imza atan İtalyan yönetmen Davide Livermore bu muhteşem operayı sahneye taşıyor.

        Operanın sahne tasarımcısı, La Scala ve Fransa tiyatrolarından tanınan Eleonora Peronetti; ışık tasarımcısı, uluslararası ünlü yönetmen Gaetano La Mela. Koreograf ise yetenekli balet Asem Aldybekova’ya emanet. Kostüm tasarımcısının Aynur Erimbetova, yardımcı tasarımcının ise Altın Serikbayeva olduğu Han Sultan-Altın Orda operası için toplamda 173 kostüm hazırlandı. Bu muhteşem operada 300 sanatçı bir araya gelerek, görkemli sahnede unutulmaz bir performans sergiliyor.

        Han Sultan-Altın Orda operası, 15 Aralık 20.30 ve 16 Aralık 20.30 tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

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        #Han Sultan Destanı
        #AKM
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