06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün buraya umutlu geldik. 4 haftadan sonra belki en az bir beraberlik hatta galibiyet düşünerek geldik. Fakat istediğimiz gibi olmadı. Maça iyi başladık. Fenerbahçe’nin baskıyla başlayacağını biliyorduk. Golü de bulduk ama skoru koruyamadık. Topa sahip olamadık. İyice geriye yaslandık. Bu sefer Fenerbahçe’nin istediği oyuna döndü. Dolayısıyla ikinci yarı da Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçen, bizim sadece topun peşinde koştuğumuz, hücuma çıkamadığımız bir maç oldu. Fenerbahçe ve Ferdi’yi kutluyorum. Böyle genç bir yeteneğin yeteneğini doğru kullanmasını kutluyorum. Onu bulanları da tebrik ediyorum. İnşallah Türk futbolu iyi bir futbolcu kazanacak. Oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Dönüp Göztepe maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’de en fazla topla buluşan ismin Hasan Ali Kaldırım olduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Hasan Ali’nin topla buluşması bizim planımız değildi. Oyun öyle gelişti” dedi.
Fenerbahçe’nin attığı ilk golde ofsayt olup olmadığının sorulması üzerine Hamzaoğlu, “İlk golü bana da söylediler içeride ama çok önemli değil. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz direnç gösterdik zaman zaman ama 90 dakika birlikte hareket etmemiz gerekiyordu. Zaman zaman kopuk hücumlar yaptık ama topa sahip olamadık, çok kolay topları kaybettik” şeklinde konuştu.
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