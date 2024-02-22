'Hamiyet' müzikali 1 Mart’ta Zoru PSM’de

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Türkiye’de rock müziğin önde gelen gruplarından Peyk’in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan “Hamiyet” oyunu 1 Mart’ta Zoru PSM’de izleyicisiyle buluşuyor. Aslı İnandık’ın canlandırdığı bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet’in, 1980 darbesiyle altüst olan hayatını anlatan müzikal, hem müzikseverlere hem de tiyatro severlere sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Şarkılarında, öznel olanla tarihsel olanı birleştiren, mesaj verme kaygısı taşımadan yaşadığımız zamanların notunu tutan Peyk, Bir Peyk Müzikali “Hamiyet” ile müzikseverlere olduğu gibi tiyatro severlere de sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

Hikaye ve şarkı sözleri grubun aynı zamanda solisti de olan İrfan Alış’a ait olan oyunu, Masumlar Apartmanı, Ömer dizilerinin de senaristi Deniz Madanoğlu yazdı. Yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu’nun yer aldığı oyunda, Aslı İnandık'ın yanı sıra Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ve Peyk (Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy, Serdal Ersoy) yer alıyor.