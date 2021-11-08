Hamit Altıntop: Artık Milli Takım'da one man show bitti

Pazar günü, Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile televizyon müdürleri meslektaşlarımız bir araya geldi. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da katıldığı toplantıda yeni Milli Takım yapılanması konuşuldu. Bana göre en önemli cümlelerden biri Hamit Altıntop'un yeni döneme ilişkin tabiri idi. Altıntop, "Artık One Man Show bitti" dedi. Kurumsal bir yapıya kavuşacak Milli Takımlar yapılanması olacağını söyledi. Her Süper Lig ve Birinci Lig takımına altyapı akademisi kurulmasının zorunlu hale getireceklerini ifade etti. Uzun vadeli planları, başka yazının konusu. Ama asıl olarak Milli Takım'ın 'iyi bir takım görüntüsü' çizmediğinden; 4-2 kazandığımız Hollanda maçında dahi tüm önemli istatistiklerde geride olduğumuzu söyledi. Stefan Kuntz'tan sadece A Milli Takım sorumluluğu beklediklerini, altyapı ile ilgili hiçbir sorumlulukları olmadığını ifade ederken "Dedim ya artık one man show bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var" dedi.
Yani artık teknik adam sadece takımla ilgilenecek. Sadece takımın başarısı için mesai harcayacak. Basın sorumlusu kim olacak, takım fotoğrafçısı değişsin mi, idari menajer bizim falanca olsun gibi konularla uğraşılmayacak. Kuntz, yalnız takım ve oyuncularıyla meşgul olacak.
Bu yeni yapılanma dönemi uzun bir zamana ihtiyaç duyar. Anlatılan, Altıntop'un "Hayallerimiz var. Neden Yunanistan gibi Avrupa şampiyonu olamayalım" diye işaret ettiği hedeflerle ilgili planlama-bürokratik kolaylık ve nihayet ekonomik destek lazım. Her şeyin başında zaman lazım. Toplantıda da ifade ettiğim gibi en az 15 farklı kişiden 15 kez dinlediğim 'altyapı hamlesi'; 'akademi'; 'tüm coğrafyaya yayılacak arama/tarama ekibi'; 'eğitimcilerin eğitilmesi' gibi konularda ciddi bir şeyler yapılmak isteniyorsa o zamanın verilmesi lazım. Bakalım o zaman ve imkan bu ekibe verilecek mi?
Kuntz'un Milli Takımımızla ilgili açıklamalarını da yarın yazarız.
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