Hamileliğinizin 22. haftasına geldiyseniz bu içerik tam size göre. Bu günlerde neler yaşayacağınıza ve bebeğinizin gelişiminde neler olacağına dair tüm merak ettiklerinizi sizin için derledik!
Hamileliğin 22. Haftasında Neler Olur?
Kan basıncınızın düşmesinden dolayı sık sık başınız dönüyor muhtemelen. Bu durum hamileliğin normal yan etkilerinden biridir ve korkmanızı gerektirecek bir durum değildir.Ayrıca hamilelik hormonlarınızın artmasından dolayı vücudunuzun birçok yerinde hamileliğinizin yan etkileri olan birçok değişiklikler gerçekleşmesi olağan bir durumdur. Ayrıca bebeğinizin büyümesinde çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Peki,Hamileliğin 22. haftasında neler olur? Hamileliğin 22. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 22. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.
Hamileliğin 22. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?
- Hamileliğinizin 22. haftasında bebeğiniz hemen hemen 28 cm boyunda ve 500 gram ağırlığında yani artık yeni doğan bir bebeğinminyatür hali gibidir.
- Bebeğinizin duyuları hızlıca gelişiyor, sizi duyabiliyor, tanıyabiliyor ve sesinize tepki verebiliyor,hatta sesinizi duymak onu rahatlatıp sakinleştiriyor bile. Onunla sık sık konuşun hatta şarkı söyleyin çünkübu vesile ile doğumdan sonra, sesinizi duyduğu anda sakinleşmesini sağlayabilirsiniz.
- Ayrıca şu an sesinizi, kalp atışınızı, midenizin gurultularını ve kanınızın vücudunuzda dolaşırken çıkardığı sesleri dahi duyabiliyor.
- Nefes alıp vermeyi deniyor ancak henüz ciğerleri tam anlamıyla çalışmıyor, bu yüzden doğumuna kadar ihtiyacı olan oksijeni plasentadan karşılayacak.
- Dudakları, kulakları, göz kapakları ve kaşları artık daha belirgin ve artık diş köklerine bile sahip. Gözleri oluştu, ancak iris yani gözün renkli kısmı hala pigmente sahip değil. Artık aydınlık ve karanlığı eskisine nazaran daha iyi algılayabiliyor.
- Bu dönem içerisinde bebeğinizin vücudunu ve derisinin çukurlarını saran ince kıl tabakası bulunmaktadır ve bu tabaka, bebeğiniz kilo alana kadar onu destekleyecek. Karın bölgesinde bazı önemli hormonların üretiminden sorumlu olan pankreası da yavaş yavaş gelişmeye başladı.
- Hamileliğinizin 22.haftasında bebeğinizin dokunma duyusu gelişecek ve bebeğinizin kavrama gücü oldukça fazla olduğundan dolayı ve rahimde tutacak başka bir şey olmadığından bazen göbek kordonunu tutacaktır.
- Son olarak bebeğiniz artık gündüz ve gece rutinini oturtabilir. Yani, uyuduğu ve uyanık olduğu zamanlar bir düzen çerçevesinde ilerlemek için normale döndü. Bu rutin anneninki ile uyum gösterebilir, dolayısıyla hamileliğin 22 haftasından sonra gece yarısı tekmelerine ve sabah sessizliklerine alışmanızda fayda var.
Hamileliğin 22. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?
- Artık hamileliğiniz boyunca vücudunuzun her zamankinden daha fazla sıvıya, D vitaminine ve C vitaminine ihtiyacı olacak. Sıvıya olan bu ihtiyaç vücudunuzun kan yoğunluğunu arttırmak, fetüsün kolay dolaşımını sağlamak ve amniyotik sıvının ideal değerlere sahip olmasını sağlamak için oluşuyor. C ve D vitamini ise dengeli hamilelik diyetinizin önemli bir parçası. Bebeğinizin kemikleri, dişleri, kasları, görmesi ve cildi için gereken kolojen oluşumunda önemli rol taşıyor.
- Cildiniz hamilelik hormonlarından oldukça etkileniyor. Bazı kadınların cildi güzelleşirken bazı kadınların cildinde ise tıkalı gözeneklere ve sivilceler oluşabiliyor. Cildinizdeki sivilceleri sıkarak veya dokunarak müdahale ettiğinizde de daha çok artar bu sebeple doktorunuzun önereceği doğal cilt bakım ürünleriyle cildinizi düzenli olarak temizleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
- Hamileliğinizde yaşam rutininiz ile birlikte vücudunuzun şekli de değişiyor; haftalar geçtikçe cildiniz esniyor ve artık şu an eskisinden daha hassas. Bu dönemde cildinizin kuruluğunu ve tahriş olmasını önlemek için düzenli olarak nemlendirici kremler kullanabilirsiniz. Ayrıca güneş ışınlarından mümkün olduğunca uzak durun veya dışarı çıkmadan önce mutlaka yüksek koruma sağlayan güneş kremleri kullanın.Kıyafet tercihleriniz keten ya da pamuk gibi doğal kumaşlar olsun.
- Büyüyen bebeğinize uyum sağlamak amacıyla genişleyen karın bölgenizde çatlaklar görebilirsiniz, ayrıca kalça, basen ve göğüs bölgenizde de çatlaklar meydana gelebilir. Herhangi bir krem ya da losyonun bu çatlakları engelleyeceğine dair kesin bir kanıt ancak, cildinizi nemli tutmanızda fayda var.
- Vücudunuzun büyüyen tek yeri karnınız değil. Bu süreç içerisinde ayaklarınız yarım ya da bir numara büyüyecek. Pelvis bölgenizin etrafındaki bağları ve eklemleri gevşeten, hatta sizi biraz sakar yapan Relaksin adı verilen hormondan kaynaklanıyor. Bu hormonun etkisinden dolayı ayaklarınızdaki bağlar da gevşer ve onların altındaki kemikler yavaşça birbirinden ayrılır. Sonuç olarak 22 haftalık gebelik döneminde ayaklarınız büyür el parmaklarınızın da şişmesi oldukça sık rastlanan bir durumdur.
- Hamileliğiniz boyunca aslında saçlarınız normalden daha fazla uzamıyor, ancaksaçlarınız daha az dökülüyor.Ancak bebeğiniz doğduktan sonra şu an fazlalık olan saçlarınızı kaybetmeye başlayacaksınız, hatta belki de kümeler halinde dökülecekler. Ayrıca Androjen olarak bilinen seks hormonları çene, üst dudak ve yanaklarda istenmeyen tüylerin çıkmasına sebep olabilir ve göbek ve bacak bölgesinde de kıllanma yaşayabilirsiniz
- Hamilelikte tırnaklarınız normalden daha hızlı uzar ve yapısında bazı değişiklikler görülebilir. Ancak bazı kadınların tırnakları sertleşirken bazılarınınki daha yumuşak ve kırılgan olabilir.
- Göğüs uçlarınızın ve onun etrafındaki pigmentli kahverengi alanın (areola) büyüdüğünü ve koyulaştığını gözlemlemiş olabilirsiniz. Areolanın üzerinde, Montgomerytüberkülleri adı verilen küçük kabarcıklar da daha görünür hale gelmiş olabilir. Bu çıkıntılar bakterilerle savaşmak ve cildinizi yağlandırmak için yağ üretmektedirler. Bazı kadınlar aynı zamanda göğüslerindeki damarların daha belirgin olduğunu söylerler.
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