Hamileliğinizin 22. haftasına geldiyseniz bu içerik tam size göre. Bu günlerde neler yaşayacağınıza ve bebeğinizin gelişiminde neler olacağına dair tüm merak ettiklerinizi sizin için derledik!



Hamileliğin 22. Haftasında Neler Olur?

Kan basıncınızın düşmesinden dolayı sık sık başınız dönüyor muhtemelen. Bu durum hamileliğin normal yan etkilerinden biridir ve korkmanızı gerektirecek bir durum değildir.Ayrıca hamilelik hormonlarınızın artmasından dolayı vücudunuzun birçok yerinde hamileliğinizin yan etkileri olan birçok değişiklikler gerçekleşmesi olağan bir durumdur. Ayrıca bebeğinizin büyümesinde çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Peki,Hamileliğin 22. haftasında neler olur? Hamileliğin 22. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 22. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 22. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

Hamileliğinizin 22 . hafta sında bebeğiniz hemen hemen 28 cm boyunda ve 500 gram ağırlığında yani artık yeni doğan bir bebeğin minyatür hali gibi dir .

Bebeğiniz in duyuları hızlıca gelişiyor, sizi duyabiliyor, tanıyabiliyo r ve sesinize tepki verebiliyor, h atta sesinizi duymak onu rahatlatıp sakinleştiriyor bile . Onunla sık sık konuş un hatta şarkı söyleyin çünkü bu vesile ile doğumdan sonra, sesinizi duyduğu anda sakinleşmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca şu an sesinizi, kalp atışınızı, midenizin gurultularını ve kanınızın vücudunuzda dolaşırken çıkardığı sesleri dahi duyabiliyor .

Nefes alıp vermeyi deniyor ancak henüz ciğerleri tam anlamıyla çalışmıyor, bu yüzden doğumuna kadar ihtiyacı olan oksijeni plasentadan karşılayacak .

Dudakları, kulakları, göz kapakları ve kaşları artık daha belirgin ve artık diş köklerine bile sahip. Gözleri oluştu , ancak iris yani gözün renkli kısmı hala pigmente sahip değil . Artık aydınlık ve karanlığı eskisine nazaran daha iyi algılayabiliyor.

Bu dönem içerisinde bebeğinizin vücudunu ve derisinin çukurlarını saran ince kı l tabakası bulunmaktadır ve b u tabaka, bebeğiniz kilo alana kadar onu destekleyecek. Karın bölgesinde bazı önemli hormonların üretiminden sorumlu olan pankreası da yavaş yavaş gelişmeye başladı .

Hamileliğinizin 22 . h afta sında bebeğinizin dokunma duyusu gelişecek ve beb e ğ i ni zin kavrama gücü oldukça fazla olduğundan dolayı ve rahimde tutacak başka bir şey olmadığın dan bazen göbek kordonunu tutacaktır.

Son olarak bebe ğ iniz artık gündüz ve gece rutinini oturtabilir. Yani , uyudu ğ u ve uyanık oldu ğ u zamanlar bi r düzen çerçevesinde ilerlemek için normale döndü. Bu rutin anneninki ile uyum gösterebilir, dolayısıyla hamileliğin 22 hafta sından sonra gece yarısı tekmelerine ve sabah sessizlik lerine alışmanızda fayda var .

Hamileliğin 22. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

Artık h amileliğiniz boyunca vücudunuzun her zaman kinden daha fazla sıvıya , D vitaminine ve C vitaminine ihtiyacı olacak. Sıvıya olan bu ihtiyaç vücudunuzun kan yoğunluğunu arttırmak, fetüsün kolay dolaşımını sağlamak ve amniyotik sıvının ideal değerlere sahip olmasını sağlamak için oluşuyor. C ve D vitamini ise dengeli hamileli k diyetinizin önemli bir parçası . Bebeğinizin kemikleri, dişleri, kasları , görmesi ve cildi için gereken kolojen oluşumunda önemli rol taşıyor .

Cildiniz hamilelik hormonlarından oldukça etkileniyor. Bazı kadınların cildi güzelleşirken bazı kadınların cildinde ise t ıkalı gözeneklere ve sivilceler oluşabiliyor . Cildinizdeki sivilceleri sıkarak veya dokunarak müdahale ettiğinizde de daha ç ok artar bu sebeple d oktorunuzun önereceği doğal cilt bakım ürünleriyle cildinizi düzenli olarak temizleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz .

Hamileliğinizde yaşam rutininiz ile birlikte v ücudunuzun şekli de değişiyor; haftalar geçtikçe cildiniz esniyor ve artık şu an eskisinden daha hassas. Bu dönemde cildinizin kuruluğunu ve tahriş olmasını önlemek için düzenli olarak nemlendirici kremler kullanabilirsiniz. Ayrıca g üneş ışınlarından mümkün olduğunca uzak durun veya dışarı çıkmadan önce mutlaka yüksek koruma sağlayan güneş kremleri kullanın. Kıyafet tercihleriniz keten ya da pamuk gibi doğal kumaşlar olsun .

Büyüyen bebe ğ inize uyum sa ğ lamak amacıyla geni ş leyen karın bölge nizde çatlaklar görebilirsiniz, ayrıca kalça, basen ve gö ğ üs bölgenizde de çatlaklar meydana gelebilir. Herhangi bir krem ya da losyonun bu çatlakları engelleyece ğ in e dair kesin bir kanıt ancak, cildinizi nemli tutmanızda fayda var.

Vücudunuzun büyüyen tek yeri karnınız de ğ il. Bu süreç içerisinde ayaklarınız yarım ya da bir numara büyüyecek . Pelvis bölgenizin etrafındaki bağları ve eklemleri gevşeten, hatta sizi biraz sakar yapan Relaksin adı verilen hormondan kaynaklanıyor. Bu hormonun etkisinden dolayı ayaklarınızdaki ba ğ lar da gev ş er ve onların altındaki kemikler yava ş ça birbirinden ayrılır. Sonuç olarak 22 haftalık gebelik döneminde ayakların ız büyür el parmaklarınızın da şişmesi oldukça sık rastlanan bir durumdur.

Hamileliğiniz boyunca a slında saçlarınız normalden daha fazla uzamıyor, ancak saçlarınız daha az dökülüyor. Ancak b ebe ğ iniz do ğ duktan sonra ş u an fazlalık olan saçlarınızı kaybetmeye ba ş layacaksınız, hatta belki de kümeler halinde dökülecekler. Ayrıca Androjen olarak bilinen seks hormonları çene, üst dudak ve yanaklarda istenmeyen tüylerin çıkmasına sebep olabilir ve göbek ve bacak bölgesinde de kıllanma yaşayabilirsiniz

Hamilelikte t ırnaklarınız normalden daha hızlı uzar ve yapısında bazı de ğ i ş iklikler görülebilir . Ancak b azı kadınların tırnakları sertle ş irken bazılarınınki daha yumu ş ak ve kırılgan olabilir .

Göğ üs uçlarınızın ve onun etrafındaki pigmentli kahverengi alanın ( areola ) büyüdü ğ ünü ve koyula ş tı ğ ını gözlemlemi ş olabilirsiniz. Areolanın üzerinde, Montgomery tüberkülleri adı verilen küçük kabarcıklar da daha görünür hale gelmi ş olabilir. Bu çıkıntılar bakterilerle sava ş mak ve cildinizi ya ğ landırmak için ya ğ üretmektedirler. Bazı kadınlar aynı zamanda gö ğ üslerindeki damarların daha belirgin oldu ğ unu söylerler.