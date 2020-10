Hamileliğin 18. haftasında iken hala ikinci trimester sürecinin içerisindesiniz. Herkesten duyduğunuz üzere hamileliğin en rahat 3 ayında olduğunuzu bilmek sizi bir nebzede olsa mutlu ediyor. Bir yandan da bu hafta içerisinde, bebeğiniz size kendini hissettirmeye başlayacak boyutlara ulaşacak olması size ayrı bir heyecan katacak. İkinci trimesterin yarısına henüz gelmemiş olmanıza rağmen, bebeğinizdeki farklılıkları gözlemleyebileceğiniz hatta sizde de çok sayıda değişiklik meydana gelecek olan haftanın heyecanını yaşayacaksınız. Peki, hamileliğin 18. haftasında neler olur? Hamileliğin 18. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 18. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 18. Haftasında Bebeğin Gelişimi Nasıl İlerler?

• Bebeğiniz hızla büyümeye devam ediyor ve yaklaşık olarak 14 cm boyuna ulaşan bebeğinizin şu anki ağırlığı ise 200 gram civarındadır. Bu hemen hemen bir dolmalık biber boyutuna ulaştığının bir göstergesidir.

• Artık günlük bir rutini yani uyuma alışkanlığı var. Bebeğiniz eğer erkekse, cinsel organları ultrasonda rahatça tespit edilebilir. Eğer bebeğiniz kız olacaksa, rahmi ve yumurta kanalı şekillenip yerlerini tamamen buldu. Ancak kız bebeğin cinsiyet tespiti zor olabilir.

• Eşsiz parmak izleri oluşmaya devam ederken elleri ile tutuşu daha da güçleniyor.

• Kulakları çalışmaya başladı ayrıca dışarıdan gelen yüksek seslere tepki vermeye başladı. Bu tepkiler en bariz olarak tekme şeklinde olabilir. Ancak bu ilk hamileliğiniz ise, bu yumuşak hisleri fark etmiyor olmanız muhtemeldir.

• Minik yaramazın küçük ciğerlerinde hava torbaları gelişiyor.

• Bu aşamada hıçkırıkla tanışmış olması mümkün ama siz henüz bunu hissedemiyorsunuz.

• Hamileliğinizin 18. haftasında bebeğiniz kollarını ve bacaklarını bükmeye başladı, bu durum sebebiyle her geçen hafta onun hareketlerini daha fazla hissediyorsunuz. Artık büyüyen karnınızın içerisinde gerçekleşen tekmelemeler, yumruklar, dönüşler ve yuvarlanmalar artık günlük hayatınızın bir parçası olacak. Ancak hala rahminizin içerisinde çok fazla alan var, bu nedenle şu an için bebeğiniz için tam bir oyun alanısınız.

• Her ne kadar hala kafasından çıkmaya çalışıyor gibi görünseler de o küçük kulakları son yerini ve formunu aldı.

• Damarları ise hala yarı şeffaf derisinin altında görünür durumda.

• 18. Hafta içerisinde geliştirdiği yeteneği ise, esnemesidir. Bebeğiniz artık hıçkırıkların yanında esneme konusunda da uzmanlaşmaya başladı. Yakın zamanda bu hıçkırıkları hissetmeye başlayacaksınız. Bu ayki ultrason randevunuzda da belki ufak bir esneme ya da rahim içindeki hareketleri gözünüze takılabilir.

• Hamileliğinizin 18. haftasında bebeğinizin hızla gelişmekte olan sinir sistemi miyelin adı verilen bir madde ile kaplanır. Böylelikle miyelin maddesi sayesinde sinir hücreleri arasındaki mesaj taşınma hızı artar ve bebeğinizin sinir sistemi çok daha gelişmiş ve karmaşık bir hal alır. Artık dokunma, koku alma, duyma, tat alma ve görme gibi işlevleri olan beyin hücreleri ile bebeğinizin beyni daha gelişmiş bir yapıya dönüşür. Bu sayede bebeğiniz, vücudunuzun içinden gelen kalp atışı gibi seslere karşı daha da hassaslaşır



Hamileliğin 18. Haftasında Annedeki Değişimler Nelerdir?

• Yorgun, enerjisiz hissediyor olabilirsiniz. Bu yaygın belirti çoğunlukla hormon değişikliğinden ve daha yoğun çalışan kalbinizden kaynaklanıyor olabilir.

• Hamileliğinizin 18 haftasında kardiyovasküler sisteminiz dramatik olarak değişiklik yaratıyor ve kan basıncınız geçtiğiniz günlere göre daha düşük değerlerde seyrediyor. Dolaşım sisteminiz büyük değişikliklerden geçiyor, bu dönem içerisinde tansiyonunuzun normalden daha düşük olması oldukça normal bir durumdur.

• Gün içerisinde sıkça ve hafif yemekler tüketerek kan şekerinizi dengede tutmaya çalışın.

• Gün içinde olabildiğince sıvı tüketmeye gayret edin.

• Oturduğunuz ya da uzandığınız yerden ani hareketlerle kalkmamaya özen gösterin aksi halde baş dönmesi yaşayabilirsiniz.

• Hamileliğinizin 18.haftasından itibaren mümkün olduğunca yan yatmaya çalışın. Çünkü sırt üstü yattığınızda rahminizden geçen ve kan akışınızın kalbinize dönmesinde önemli rol oynayan damarlardan birini sıkıştırabilirsiniz. Uyuma esnasında yan yatarken daha rahat olmak için sırtınıza, bacağınızın arasına ya da kalçanızın altına yastık koymayı deneyin.

• Hamileliğinizin 18. haftasındaki hamilelik semptomlarından bel ve sırt ağrısı en çok rastlananlardandır. Bunun sebebi ise büyüyen karnınızın, vücudunuzun ağırlık merkezinin yerini değiştirmesinden kaynaklanıyor. Değişen ağırlık merkezi sebebi ile belinizdeki kaslar ileri doğru kasılırken, karın kaslarınız dışarı doğru itilir. Artık otobüste herkes size yer vereceği için şanslısınız, ancak sırt kaslarınız için aynısını söyleyemeyeceğiz. Sırt ve bel ağrılarınızı hafifletmek için otururken ayaklarınızı yüksekte kalacak şekilde konumlandırmayı deneyin. Ayaktayken de, eğer imkanınız varsa bir ayağınızı hafif yükseklikteki bir tabureye koymak belinize ve sırtınıza binen yükü hafifletecek ve ağrınızı giderecektir. Uzun ve sıcak banyolar yapmak da sırtınıza iyi gelir. Bütün bunlar işe yaramazsa konuyla ilgili mutlaka doktorunuza danışın.