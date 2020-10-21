12 haftalık hamilelik sürecine girilmesiyle birlikte artık ilk 3 aylık dönemin yani ilk trimesterin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz ve 1 hafta öncesinin çok daha ötesinde bir gelişme sürecinin içerisine girdiniz. 12. haftaya girdikten sonra hamile olduğunuzu artık daha net bir şekilde hissetmeye başlayacaksınız. Bebeğin anne karnındaki gelişiminde en önemli dönem 12. haftadır. Peki, hamileliğin 12. haftasında neler olur? Hamileliğin 12. haftasında bebek gelişimi nasıl olur? Hamileliğin 12. haftasında annede oluşan gelişmeler ve değişimler nelerdir? Merak edilen konu ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 12. Haftasında Bebek Gelişimi Nasıl Olur?

• Bebeğiniz yaklaşık 6 cm uzunluğunda yani şu an büyükçe bir erik kadar oldu. ilk kez 12. haftadaki ultrason kontrolünde göreceksiniz hatta dilerseniz kalp atışını bile duyabilirsiniz. Ancak cinsiyetini öğrenmek için henüz erken.

• Hamileliğin 12. haftası itibari ile bebeğinizin yüz hatları insan yüzüne daha çok benzemeye başlayacak, ayrıca bebeğin gözleri yerlerini aldı, kulakları şekilleniyor bunların dışında saçları uzamaya, yumuşak el ve ayak tırnakları oluşmaya başladı.

• Hamileliğin 12. haftasındaki önemli olan başka bir gelişme ise sinir hücrelerinin hızla çoğalarak beyindeki sinapsları şekillendirmesidir.

• Ağzında, sonrasında süt dişlerini oluşturacak 20 küçük tohumlar oluşuyor.

• Bu süreçte ses telleri doğduktan hemen sonra kullanılmak üzere tamamlandı.

• Hamileliğin 12. haftasındayken bebeğinizin iskeleti tıpkı kulak ve burnumuzdaki gibi kıkırdak bir yapıya sahiptir ve henüz kemikleşmemiştir. Ancak bu haftadan sonra bu kıkırdak yapı sertleşerek yavaş yavaş kemikleşmeye başlayacaktır.

• Henüz hissetmemiş olabilirsiniz ama uyanık olduğunda başparmağını emebiliyor, hareket edecek ve tekme atacak güce sahip bir durumda.

• Artık sindirim sistemi çalışıyor ve sindirim kasları esnemeye başlıyor. Kasların esnemesine doğduktan sonra, yediklerini bağırsaklarından itebilmek için ihtiyacı olacak.

• Vücut gelişimi tamamlanmak üzere, artık organlarının olgunlaşmaya başlayacağı 28 haftalık dönem başlayacak

• Kemik ilikleri onu doğduktan sonra enfeksiyonlara karşı korumak için akyuvarları üretmekle meşgul.

• Bebeğinizin hamileliğin 12. haftası itibari ile çok hızlı bir şekilde gelişerek göbek kordonundan ayrılan bağırsakları, karın boşluğuna doğru hareket etmeye başlar. Bunun yanı sıra böbrekleri hamileliğinizin 12. haftasında oluşan mesanesinde idrar boşaltımını gerçekleştirir.



Hamileliğin 12. haftasında annede oluşan gelişmeler ve değişimler nelerdir?

• 12 haftalık hamilelik dönemine gelindiğinde uterus yani rahimdeki büyümeyle birlikte alt karın bölgesindeki çıkıntı gittikçe belirginleşir. Ve karnınız artık daha da belirginleşerek çıkmaya başlamıştır. Bel bölgenizdeki kalınlaşmayı, bebeğe yer açmak için büyüyen kalçanızı kolaylıkla fark edeceksiniz.

• Hamileliğin 12. haftasında karşınıza çıkacak olan muhtemel sıkıntılardan birisi de mide yanmasıdır. Mide ekşimesi ya da asit hazımsızlığı olarak da adlandırılabilir. Özellikle sırt üstü uzandığınızda mide asidi yutağa doğru harekete geçtiğinden dolayı yanma hissi daha rahatsız edici olabilir. Kişiden kişiye göre değişmekle birlikte, birçok kadın için uterusun gittikçe büyümesi ile mideye baskı yapması ile gerçekleşir ve hamileliğin son zamanlarına doğru mide yanmasının en şiddetli olduğu dönemdir. Ancak plasenta, gebelik boyunca bol miktarda progesteron hormonu üreterek, yemek borusu ve mideyi ayıran bölgenin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

• 12 haftalık hamilelik döneminde vücudunuzda fark edeceğiniz bir başka değişim ise artan vajinal akıntılarınız olacaktır. Artan vajinal akıntı, gebelik boyunca görülen yaygın bir durumdur ve endişelenmenize gerek yoktur. Hamilelik öncesinde de iç çamaşırınızda zaman zaman fark ettiğiniz kokusuz veya hafif kokulu süt benzeri bu akıntı, artan östrojen hormonu üretimi neticesinde vajinal bölgedeki kan akışının da hızlanmasıyla daha fazla miktarlarda gözlemlenebilir. Bununla birlikte vücudunuzdaki kan artışı 12. haftada kalp ritminizi de hızlandıracaktır.

• Vajinal akıntı, serviks ve vajinanın salgıladığı, vajina duvarının eski hücreleri ile vajinadaki normal bakteri florasından oluşur. Akıntı yapı olarak ince ve temiz görünüyorsa amniyon sıvısı veya mukus sızıntısı olduğunu tespit etmek zor olabilir. Hamileliğinizin henüz 37. haftasına ulaşmadığınız halde akıntı miktarında fazla artış, yapısında değişme (sulu, mukus benzeri yapıda, pembe, kahverengi ya da kan benzeri) varsa bunlar erken doğumun belirtileri olabilir. Bunun yanı sıra kokusuz fakat oldukça beyaz renkli akıntıya eşlik eden idrar yollarındaki yanma hissi, mantar ya da başka enfeksiyonların belirtisi olabilir. Bu nedenle vajinal akıntı ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa en doğrusu zaman kaybetmeden doktorunuzla görüşmeniz olacaktır.

• 12 haftalık hamilelik döneminizde göz önünde bulundurmanız gereken konulardan bir diğeri ise astım gibi nefes problemleridir. Doktor kontrollerinizde vücudunuzda gözlemlediğiniz tüm değişimleri dile getirmeniz çok önemlidir. Kullanmakta olduğunuz herhangi bir ilaç varsa bebeğinize zarar gelmemesi için başka ilaçlarla değiştirilmesi gerekebilir.