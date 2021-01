Hamile kadını öldürmüştü, cezası belli oldu

AA

Bursa'da cinayetle başlayan husumet sonrası 9 aylık hamile kadını tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Murtaza E.'nin, 4 Mayıs 2018'de Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde aracıyla Necdet C.'nin evinin önünden hızlı bir şekilde geçtiği gerekçesiyle bu kişiler arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murtaza E.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Necdet C.'nin eşi Çimen C. hayatını kaybetmişti. Murtaza E. ise tutuklanmıştı.

EŞİNİN KATİLİNİN 9 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İki aile arasında cinayetle başlayan husumet sonrası Necdet C., 30 Mayıs 2018'de Murtaza E.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı İpek Yılmazcan'ın (37) Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki evine gitmişti. 9 aylık hamile olan Yılmazcan'a tabancayla ateş eden Necdet C., olay yerinden kaçmıştı. Başından ağır yaralanan Yılmazcan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, bebeği sezaryenle alınarak kurtarılmıştı. İpek Yılmazcan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Necdet C. hakkında dava açılmıştı.

HAMİLE KADINDAN KENDİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necdet C., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Karar öncesi son savunmasını yapan Necdet C., pişmanlık duyduğunu belirterek, olay sırasında kendini korumak için ateş ettiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığı "kan gütmek saikiyle hamile olduğu bilinen kadını öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.