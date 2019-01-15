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Gaziantep'te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aşık'ın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, 7 yıl boyunca işkence ettiği sanık hakkında mütaalasını sundu.
GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık ile avukatı, mağdur Çağlar Aşık ile ailesi ve avukatları katıldı. Mahkemeye yakınlarının desteğiyle gelen Çağlar Aşık'ın oldukça üzgün ve bitkin olduğu gözlendi. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin sunduğu mütalaasında, sanık Mehmet Ali Aşık'ın eşi Çağlar Aşık'a nedensiz kıskançlık duyduğu ve şiddet uyguladığını, olay günü de yine sanığın eşini dövdüğünü, odaya kapatarak bıçakladığını, bu sırada mağdurun yardım istemesi üzerine ağzını bezle bağladığını belirtti.
'SENİ YAVAŞ YAVAŞ ACI ÇEKTİREREK ÖLDÜRECEĞİM'
Sanığın tüfekle Çağlar Aşık'ı yakın mesafeden bacağından vurarak, "hemen ölmeyeceksin, seni yavaş yavaş acı çektirerek öldüreceğim" dediğini ifade eden savcı, ağır şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çağlar Aşık'ın bacağının kesildiğini ve bebeğinin ağır travma sonucu alındığını kaydetti.
23 YILDAN 46 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ
Cumhuriyet savcısı, tüm deliller kapsamında sanığın "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "zorla hürriyetten alıkoyma", "olası kasıtla yaralama" ve iki kez de "silahla tehdit" suçlarından 23 yıldan 46 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
GENÇ KADIN VE BABASI AĞLADI
Bu sırada Çağlar Aşık ile babası Kemal Sönmez'in ağladığı görüldü.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sanık Mehmet Ali Aşık, suçlamaları kabul etmeyerek, "Başka bir diyeceğim yoktur." dedi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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