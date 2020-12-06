41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.. Görgüzel, belirtileri taşıdığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:



Tedirginlik, ateş, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı... Anlamakta zorlandığımız bu virüs beni de buldu sonunda. Ama şimdilik iyiyim. Merak etmeyin, hele ki "Nasılsın?" diye soruyorsunuz ya kötülesem de iyi oluyorum hemen. Ne güzel sevilmek... Şüküre vurdum kendimi "İyi ki varsınız" diye. Arayan soran mesaj atan dostlar sağ olun var olun.