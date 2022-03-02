'Aziz'de sürpriz isim!

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Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Peder Leo rolüyle 'Aziz' dizisinde yer alacak. Çocukları yetimhaneye götürme kararı alan Pierre onları önce Peder Leo'nun olduğu manastıra getirecek. Tüm bu gelişmeler karşısında Aziz'in yapacakları ise şimdiden merak konusu.

Güçlü isimleri, etkileyici hikayesi ile 'Aziz' her Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.