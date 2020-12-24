Lezzet olarak, hazır köfteleri aratmayacak hamburger köftelerinizi çocuklarınız severek yiyeceklerdir.

Hamburger Köftesi İçin Gereken Malzemeler:

200 gr orta yağlı kıyma

1 orta boy soğan rendesi

2 diş sarımsak rendesi

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı hardal

1 tutam karabiber

2/3 su bardağı galeta unu

Hamburger Köftesi Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp, yoğurup köfte haline getirin ve üstünü streçleyip 2 saat dolapta bekletin.

Çıkardıktan sonra yanmaz tavada az yağda pişirin.

Bu ölçüden 4 köfte çıkıyor. 2 burger ekmeğine bölüştürün.

Ben burgerlerime kaşar peynir dilimleri ve sotelenmiş mantar ilave ettim.

Ve fırında hazırladığım baharatlı patates dilimleriyle servis ettim.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

İyi bir hamburger köftesinin en önemli başarı kriteri kıyması.

Et döş kısmından ve kıyma makinesinden sadece 1 kez geçmiş olması gerekir.

Karışımımızı çok fazla yoğurmamanız gerekir.

Malzemelerin eşit olarak yayılmasına dikkat edin yeterli.

Hamburger köftelerinizi pişirmek için döküm demir ızgara kullanırsanız daha lezzetli olur.