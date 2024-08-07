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        Haberler Bilgi Magazin Hamburg - İstanbul Hattı filmi TV'de ilk kez! Hamburg - İstanbul Hattı konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Hamburg - İstanbul Hattı filmi TV'de ilk kez! Hamburg - İstanbul Hattı konusu ve oyuncu kadrosu

        Hamburg - İstanbul Hattı filmi 7 Ağustos Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Christian Alvart'ın oturduğu film, 2016 yılında gösterime girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hamburg - İstanbul Hattı konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Hamburg - İstanbul Hattı konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:24
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        • 1

          Oyuncu kadrosunda Til Schweiger, Erol Afşin, Berrak Tüzünataç, Fahri Yardim ve Christoph Darnstädt gibi isimlerin yer aldığı Hamburg - İstanbul Hattı filmi, bu akşam TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Filmi televizyon ekranlarından izlemek isteyenler, Hamburg - İstanbul Hattı konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, "Hamburg - İstanbul Hattı konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        • 2

          HAMBURG - İSTANBUL HATTI KONUSU NEDİR?

          Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.

        • 3

          HAMBURG - İSTANBUL HATTI OYUNCULARI KİMLER?

          Til Schweiger - Nick Tschiller

          Fahri Yardim - Yalcin Gümer

          Luna Schweiger - Lenny

          Özgür Emre Yildirim - Süleyman Seker

          Alyona Konstantinova - Dasha

          Egor Pazenko - Boris Golidzyn

          Tamer Tirasoglu - Bülent

          Evgeniy Sidikhin - Alexander Kinskij

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