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        Haberler Dünya Hamas: Yeni esir takası önerisine ilişkin cevabımızı arabuluculara ilettik

        Hamas: Yeni esir takası önerisine ilişkin cevabımızı arabuluculara ilettik

        Hamas ve İsrail'in bir türlü anlaşmaya varamadığı esir takasında görüşmeler 7 Nisan'da tekrar başladı. Hamas, 8 Nisan'da kendilerine sunulan teklife yanıtını Mısır ve Katar'a bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:25
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        Hamas esir takasıyla ilgili cevabını iletti
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        Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin cevabını Mısır ve Katar'daki arabuluculara ilettiğini duyurdu.

        Açıklamada Hamas'ın hem hareketin hem de Filistin halkının taleplerine bağlı olduğu vurgulandı.

        Bu taleplerin "kalıcı ateşkes, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, zorla yerinden edilenlerin yaşadıkları bölgelere yeniden dönmesi, bölgeye insani yardım girişinin artırılması ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması" olduğu yinelendi.

        Hamas'ın İsrail ile "ciddi ve gerçek esir takası anlaşması imzalamaya hazır olduğuna" işaret edildi.

        Açıklamada, 8 Nisan'da Hamas'a sunulan teklifin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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        NE OLMUŞTU?

        Mısır'da 7 Nisan'da yeniden başlayan ateşkes ve esir takası müzakerelerinin ardından Hamas, 9 Nisan'daki açıklamasında yeni önerinin kendilerine iletildiğini duyurmuştu.

        Hamas yetkililerinden Mahmud Merdavi, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, arabulucular tarafından sunulan teklifin, açık ve net şekilde ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin gerekliliğini yok saydığını söylemişti.

        İsmini açıklamayan Filistinli kaynak, 8 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan önerinin esir takası ve yerinden edilen Filistinlilerin kuzeydeki bölgelere "şartlı" dönüşünden oluştuğunu öne sürmüştü.

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        Önerinin 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen kaynak, ilk aşamada İsrailli sivil esirlere karşılık 100'ü uzun süreli hapis cezası verilenler olmak üzere 900 Filistinlinin salıverilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini içerdiğini aktarmıştı.

        Kaynak, ikinci aşamada tüm İsrailli esirlere karşılık üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını, üçüncü aşamada da İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edileceğini bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Hamas
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