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        Haberler Dünya Hamas: Trump'ın planını reddediyoruz | Dış Haberler

        Hamas: Donald Trump'ın Gazze planını reddediyoruz

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve ateşkes anlaşmasına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Hamas, Trump'ın Gazzelilerin yerinden edilmesini öngören planını reddederken, İsrail'in ateşkese anlaşmasına uyması hâlinde kendilerinin de uyacağını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 22:37 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:57
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        Hamas: Trump'ın planını reddediyoruz
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        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tekrardan dile getirdiği Gazze planını reddettiklerini bildirdi.

        Yeniden inşa bahanesiyle Gazze'nin tahliye edilmesini kabul etmediklerini belirten Hamas, Trump'ın planını "Irkçılıkla ve etnik temizlikle" nitelendirdi.

        Hamas'tan yapılan açıklamada ayrıca, Trump'ın planının daha da birlik olmuş bir Filistin'le cevap bulacağını ifade edilirken "Gazzelilerin başka bir yere göç ettirilmesi planı başarısız olacak. Saldırı ve katliamla başarılamayan, yerinden etme planlarıyla başarılamayacak." denildi.

        Hamas diğer yandan, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını bildirirken, anlaşmayı ihlâl eden tarafın İsrail olduğunu duyurdu.

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