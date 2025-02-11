Hamas: Trump'ın planını reddediyoruz

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tekrardan dile getirdiği Gazze planını reddettiklerini bildirdi.

Yeniden inşa bahanesiyle Gazze'nin tahliye edilmesini kabul etmediklerini belirten Hamas, Trump'ın planını "Irkçılıkla ve etnik temizlikle" nitelendirdi.

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Hamas'tan yapılan açıklamada ayrıca, Trump'ın planının daha da birlik olmuş bir Filistin'le cevap bulacağını ifade edilirken "Gazzelilerin başka bir yere göç ettirilmesi planı başarısız olacak. Saldırı ve katliamla başarılamayan, yerinden etme planlarıyla başarılamayacak." denildi.

Hamas diğer yandan, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını bildirirken, anlaşmayı ihlâl eden tarafın İsrail olduğunu duyurdu.