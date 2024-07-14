Hamas: TIR'a gizlenmiş İsrail askerleri öldürüldü

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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada "Savaşçılarımız özel bir Siyonist (İsrail) kuvvetinin kılık değiştirerek bir yardım TIR'ının içine sızdığını tespit etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yardım TIR'ına gizlenen İsrail özel kuvvetinin, Refah kentinin doğusunda bir yol ayrımına ulaştığı sırada Kassam savaşçılarının baskınına uğradığı, sıfır mesafeden girilen çatışmada gruptaki tüm askerlerin ölü veya yaralı olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İsrail özel kuvvetlerinin, haziran ayında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na insani yardım kamyonu ve sivil araçla sızdığı belirtilmişti.