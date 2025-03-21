Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'tan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanına dair açıklama | Dış Haberler

        Hamas'tan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanına dair açıklama

        Hamas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un gerçekleri çarpıttığını ifade etti. Waltz, Hamas'ın, esirleri serbest bırakmak yerine savaşı tercih ettiğini iddia etmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'tan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanına dair açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un "Hamas'ın esirleri serbest bırakmak yerine savaşı seçtiği" yönündeki açıklamalarının "gerçekleri çarpıtmak" anlamına geldiğini vurguladı.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Waltz'un ifadelerine tepki gösterildi.

        ABD'nin bu tutumunun, Filistin halkına yönelik saldırılarında İsrail ile tam bir ortaklık içinde olduğunu ve Gazze'de 2 milyondan fazla insanı hedef alan soykırım, aç bırakma ve abluka politikalarına açıktan desteğini ortaya koyduğu belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail'in ateşkes girişimlerini reddettiği, öldürme, aç bırakma ve ablukayı sürdürdüğü gerçeğini göz ardı eden bu sözler, gerçeği çarpıtmaktır." ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        Filistin direnişinin ateşkes ve kapsamlı esir takası anlaşması için açık girişimlerde bulunduğu ancak İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibinin bunları bilinçli bir şekilde reddettiği ve başarısızlığa uğrattığı belirtilen açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

        "İsrail’in kendini savunma hakkından bahsetmek, gerçeği çarpıtmaktır. İşgalci olan tarafın böyle bir hakkı olamaz; çünkü zaten saldırgan olan kendisidir."

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, X platformundaki paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına açık destek vererek, "İsrail’in, Hamas’ın teröristlerine karşı halkını savunma hakkı vardır." iddiasında bulunmuştu.

        Waltz ayrıca, "Hamas tüm rehineleri serbest bırakmış olsaydı, ateşkes süresi uzatılabilirdi." ifadelerini kullanmıştı.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

        Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Habertürk Anasayfa