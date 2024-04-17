Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye'ye geliyor

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye'ye geliyor

        AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Filistin vurgusu yaparak, "Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ın hafta sonu Türkiye'ye geleceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas lideri Türkiye'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Hamas çatışmalarına değinerek, "Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın." açıklamasında bulundu.

        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davasının lideri hafta sonu misafirim olacak, dertleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hafta sonu Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

        Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi

        "Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler"

        REKLAM

        Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın. Filistin'i kutlu emanet gibi yüreğimizde taşıdık. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin mücadelesini savunmaya devam edeceğim. 14 bin çocuğu öldürdüler bunlar Hitler'i çoktan geçtiler."

        ERDOĞAN HANİYE'YE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETMİŞTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmalarında Hamas lider Haniye'nin üç çocuğu ve üç torunun hayatını kaybetmesi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmişti.

        İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef almıştı.

        Saldırıda Haniye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Hamas
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Habertürk Anasayfa