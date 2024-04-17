Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye'ye geliyor
AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Filistin vurgusu yaparak, "Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ın hafta sonu Türkiye'ye geleceğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Hamas çatışmalarına değinerek, "Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davasının lideri hafta sonu misafirim olacak, dertleşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hafta sonu Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi
"Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler"
Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın. Filistin'i kutlu emanet gibi yüreğimizde taşıdık. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin mücadelesini savunmaya devam edeceğim. 14 bin çocuğu öldürdüler bunlar Hitler'i çoktan geçtiler."
ERDOĞAN HANİYE'YE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmalarında Hamas lider Haniye'nin üç çocuğu ve üç torunun hayatını kaybetmesi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmişti.
İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef almıştı.
Saldırıda Haniye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarılmıştı.