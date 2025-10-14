Hamas: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’de Filistinlileri öldürdü

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İşgal ordusunun bu sabah Gazze halkından birkaç kişiyi bombardıman ve ateş açarak öldürmesinin, ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini" ifade eden ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamayan Kasım, "çeşitli taraflara işgalcilerin davranışlarını izlemeleri ve (İsrail'in) Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme konusunda arabulucular karşısında söz verdiği yükümlülüklerinden kaçmasına izin vermemeleri" çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen bir kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine ulaştırıldığı kaydedilmişti.

İsrail saldırıyı doğrulamıştı Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıyı doğrulamıştı. Açıklamada, bir grup Filistinlinin "Sarı Hat" olarak adlandırılan çekilme hattını geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilmişti. İsrail askerlerinin "Filistinlilerin bölgeye ilerlememesi için girişimlerde bulunduğu ancak grubun bu uyarıları dikkate almadığı" ileri sürülmüştü. Bunun üzerine İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı kaydedilmişti. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.