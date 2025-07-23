Hamas ateşkese dair yanıtını iletti

Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifine ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiği bildirildi.

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, ateşkes teklifine yanıtını sunduğunu ifade ederken, yanıtın içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla mayıs ayında İsrail ordusu tarafından başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının başarısız olduğunu ve Gazze'de Hamas'ın yenilmeyeceğini kaydetti.

İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski general Brick, İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan yazısında, Gazze'de işgale yönelik saldırıları değerlendirdi.

Brick, Gazze'deki mevcut durumda İsrail ordusunun Hamas'ı yenemeyeceği öngörüsünde bulunarak, "Hayatlarımızı mahveden, heba eden, (Gazze'deki) kaçırılan askerleri terk eden, içi boş ve asılsız açıklamaların arkasına saklanan (Başbakan Benyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) üçlüsüne karşı sözlerimde kaba olmaktan çekinmem." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun iktidarı kaybetmesinin "hayatta kalma amacının tamamen yok olması" anlamına geleceğine dikkati çeken Brick, "Bu sebepten, İsrail devletinin ve vatandaşlarının güvenliği pahasına olsa bile iktidarda tutunuyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu Gazze'de "bitkin durumda"

Brick, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki toprakların yüzde 75'ini kontrol etmiyor. Bu iddia doğru olsa bile, İsrail ordusunun karadan Hamas'a zarar veremediği bir durumda bunun anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Gazze'de "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı saldırı planını yürüten İsrail ordusunun "bitkin durumda" olduğunun altını çizen Brick, İsrail ordusunun siyasi liderlere "savaşı sona erdirme çağrısında bulunduğunu" aktardı.

Brick, "30 bin Hamas savaşçısının tünellerde savaşmaya devam ettiği" bilgisini vererek, "İsrail ordusunun karadan yol açtığı yıkımın, Hamas'ın yerin altında faaliyet gösterme kabiliyeti üzerinde hiçbir etkisi olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

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Gazze'de kalıcı işgal planı

İsrail ordusu, 17 Mayıs'tan bu yana Gazze'de "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen bir saldırı planı yürütüyor. Bu saldırı planı, Filistinlilerin, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeden tahliye edilmesini kapsıyor. İsrail ordusu, plan kapsamında işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam ediyor.