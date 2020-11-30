Yeni koronavirüs tedbirleri açılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün itibariyle Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni yasakları duyurdu. Peki merakla araştırılan Hamam, sauna, spor salonları kapandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SPOR SALONLARI KAPATILDI!

Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunapark faaliyetlerine ara verilecektir.

Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

Spor salonları ile ilgili henüz bir karar açıklanmadı.