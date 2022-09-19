Haluk Pekşen'in ölüm nedeniyle ilgili kızından açıklama

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Bodrum ve Ankara'daki iki ayrı hastanede bir ayı bulan tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Pekşen'in ölüm sebebine ilişkin kızı Ezgi Pekşen'den açıklama geldi.
Pekşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir.
15 Ağustos 2022 günü akşamı yemek yerken rahatsızlanması üzerine Acıbadem Bodrum Aciline gittik. 'Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını' ifade etti. Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, EKG'si de normal çıktı.
Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın acısı tüm gece devam etti ve sabah erken saatte yeniden 'beni hastaneye götürün' dedi, doktorlar yine her şeyin normal olduğunu belirtseler de babam hastaneye yatmak istedi. O gece tansiyonu yükselip alçalmaya ve ateşi çıkmaya başladı.
Çarşamba günü tüm değerleri yükselmişti, vücutta enfeksiyon oluşmuştu. Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona (!) gastrologtu. Covid, zatürre başlangıcı vs türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar.
Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara 'Göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi' diye anlattı. Ama 'ne olacak bu memleketin hali' diye babama dert yanan o kişilerin aklına 'size bir endoskopi yapalım' demek gelmedi.
Bir süre sonra 'iyileştin' diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun http://32.cm’nde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular.
Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem’de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.
Benim canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. 'Size anjiyo yapalım' demek yerine 'size endoskopi yapalım' deseler şuan Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı.
Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur."
Fotoğraflar: AA
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!