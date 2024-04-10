Haluk Levent: Tüm davalarımı geri çektim

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

6 Şubat sonrası hakaret,iftira,küfür içeren 11.224 twit ile ilgili 282 kişiyle mahkeme sürecim başlamıştı. 14 dosyadan tazminatımı almıştım. Bayrama gireceğimiz şu günlerde ortak paydamız barış ve kardeşlik olsun istedim. Buna ihtiyacımız var. Bugün tüm davalarımı geri çektim🙏

6 Şubat sonrası hakaret, iftira, küfür içeren 11.224 twit ile ilgili 282 kişiyle mahkeme sürecim başlamıştı. 14 dosyadan tazminatımı almıştım.

Bayrama gireceğimiz şu günlerde ortak paydamız barış ve kardeşlik olsun istedim.

Buna ihtiyacımız var.

Bugün tüm davalarımı geri çektim.

Hepinizi anlıyorum.

O ağır mı ağır iftiralar nelere sebep olmadı ki.

3 aylık açlık şekerimin ortalaması 357 ye çıkmıştı.

HBA1C 13.5 olmuştu.

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Sadece o değil.

En fazla Hicran ablama üzüldüm.

O her saniye atılan twitlere bakıyor ve üzülüyordu.

Her gün her gün.

Ve onun beyin tümörü büyüdü.

Şu an hâlâ hastanelerde canım ablam.

Neyse bunlar bir tarafa.

Müzisyenim ve AHBAP başkanıyım.

Geçmişimde batık bir iş insanı iken zaten uzun süreler mahkeme koridorlarını aşındırmıştım.

Artık adliye dahi görmek istemiyorum.

İçimdeki üzüntüyü bastırmak ondan kurtulmak beni daha da rahatlatacak.

Bir de gittikçe daha da kutuplaşıyoruz.

Bu kutuplaşmadan besleniyoruz.

Bir nebze de olsa toplumsal barışa ufak bir katkı olur belki.

Ufacık.

Bana hak vermenizi bekleyemem ama anlamanızı umuyorum.