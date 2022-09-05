Korona sonrası ilk konser

İkinci kez koronavirüsü atlatan Haluk Levent, sahne öncesi kameraların karşısına geçti. Haluk Levent, hastalık sürecini, "Covid-19'u atlattım. Şu an iyiyim fakat keşke tekrar olmasaydı. Bu sefer biraz ağır geçti ama aşının etkisiyle ayağa kalktım." sözleriyle anlattı.

"Yakında sürpriz var" diyen Haluk Levent, yeni albümün müjdesini de sevenleriyle paylaştı.