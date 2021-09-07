'Az önce haber geldi!' diyerek duyurdu

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AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını ve yurt dışına taşınacağını açıklayan Haluk Levent, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Bir süredir karantinada olan Levent, virüsü yendi.

Twitter hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiç birini yaşamadım. Bugün 8. gün Ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle." mesajını paylaştı.

"ŞAŞKINIM"

Levent virüse yakalanmasının ardından, "Canlarım bugün Moskova'da Rus kızıl orduyla provalar yapacaktım Cumhuriyet maçlarıyla ilgili... Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var. Rus kızıl orduyla ama olmadı, gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor ama ben hafif mi atlatıyorum onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde zoom toplantılarına giriyorum keyifli keyifli bilginize..." ifadelerini kullanmıştı.