Haluk Levent'ten aşı uyarısı

Bahçelievler Belediyesi tarafından organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Konser koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenirken, girişte HES kodu kontrolü yapıldı.

Konser alanında vatandaşlara seslenen Levent, öncelikle aşı uyarısında bulundu. Ardından pandemi sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını ve pandeminin gizli kahramanları zabıtalara teşekkür etti.