Haluk Levent: Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak

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İki yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40), 10 Ağustos'ta iki çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi. İkili arasında bu sabah ise "çocuklara sen bak" meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Çıkan tartışmada Harun Gül, yanında getirdiği silahla eşi Serpil Gül'ü sokakta kovalamaya başladı.



Öfkeli koca, karısının başına 3 el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken iddiaya göre Harun Gül, sağlık ekiplerinin sokağa girmesine izin vermedi.



Polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül daha sonra silahıyla birlikte gözaltına alındı.