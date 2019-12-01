Sevgili annem okumam için çok uğraştı, sabahlara kadar manavda karpuz sattı, o dönemlerde ona layık bir evlat olamadım. Onun o emeğini düşündükçe, zamanında yaptığım hareketleri doğru bulmuyorum. Ona çok şey borçluyum. Bir seferinde beni alnımdan öpüp, 'Seninle gurur duyuyorum oğlum' demesi içimi rahatlattı.