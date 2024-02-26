Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Deniz Akkaya'ya Haluk Levent'i 'depremzedelerin parasını çalıyor' iddiasıyla suçlamıştı: 3.5 yıla kadar hapis talebi - Magazin haberleri

        Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlamıştı: Deniz Akkaya'ya 3.5 yıla kadar hapis talebi

        Haluk Levent hakkında sosyal medyadan 'depremzedelerin parasını çalıyor', 'nitelikli dolandırıcı' şeklinde paylaşımlar yapan emekli manken Deniz Akkaya'ya yönelik, Levent'in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Akkaya'nın 3.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hapis talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müzisyen ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız', ‘nitelikli dolandırıcı', ‘depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan emekli manken Deniz Akkaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Haluk Levent'in Savcılığa şikâyet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğu, bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, insanlarda güvensizlik ve telaş ortamı meydana getirdiği, yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olduğu, Levent'e ‘dolandırıcı' diyerek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ve dilekçede yer alan ifadelerin üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

        REKLAM

        Hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Haluk Levent'e yönelik; ‘hırsız', ‘nitelikli dolandırıcı', ‘depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya'nın sosyal medyada yer alan iddialarla kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.

        Deniz Akkaya

        UZLAŞMA SAĞLANAMADI

        Şüpheli Deniz Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla Haluk Levent'in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğinin belirtildiği iddianamede, haber içeriklerinin ise Levent'i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

        İFADESİNDE ÇOK CİDDİ İDDİALAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Şüpheli Deniz Akkaya'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya'nın 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra AHBAP Derneği'ne milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent'in geçmişte hakkında ‘dolandırıcılık' ve ‘sahtecilik' iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.

        REKLAM

        "AMACIM HALKI BİLGİLENDİRMEK"

        İfadesinin devamında ise Deniz Akkaya'nın, genel olarak bu iddiaları dile getirdiğini, amacının AHBAP Derneği'nin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığı' yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu, sadece kendi paylaşımlarıyla bu kişi hakkında kamuoyunda bir tepki oluştuğu iddiasını kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

        3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Akkaya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haluk Levent
        #deniz akkaya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        Habertürk Anasayfa