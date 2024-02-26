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Müzisyen ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız', ‘nitelikli dolandırıcı', ‘depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan emekli manken Deniz Akkaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Haluk Levent'in Savcılığa şikâyet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğu, bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, insanlarda güvensizlik ve telaş ortamı meydana getirdiği, yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olduğu, Levent'e ‘dolandırıcı' diyerek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ve dilekçede yer alan ifadelerin üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

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Hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Haluk Levent'e yönelik; ‘hırsız', ‘nitelikli dolandırıcı', ‘depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya'nın sosyal medyada yer alan iddialarla kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.

Deniz Akkaya UZLAŞMA SAĞLANAMADI Şüpheli Deniz Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla Haluk Levent'in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğinin belirtildiği iddianamede, haber içeriklerinin ise Levent'i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi. İFADESİNDE ÇOK CİDDİ İDDİALAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ Şüpheli Deniz Akkaya'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya'nın 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra AHBAP Derneği'ne milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent'in geçmişte hakkında ‘dolandırıcılık' ve ‘sahtecilik' iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi. REKLAM "AMACIM HALKI BİLGİLENDİRMEK" İfadesinin devamında ise Deniz Akkaya'nın, genel olarak bu iddiaları dile getirdiğini, amacının AHBAP Derneği'nin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığı' yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu, sadece kendi paylaşımlarıyla bu kişi hakkında kamuoyunda bir tepki oluştuğu iddiasını kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Akkaya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.