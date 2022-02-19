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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ceylan Ertem'in birçok isimle düetler gerçekleştirerek sunduğu 'Duyuyor Musun?' isimli 13 bölümlük eğlence programının lansmanı önceki akşam gerçekleştirildi. Lansmana Haluk Levent, Gökhan Türkmen ve Melek Mosso gibi ünlü isimler katıldı.

"BİZİ POLİS BASTI!"

Yemek öncesi gazetecilerle sohbet eden Ertem, "13 tane harika müzisyen ustalarım ve kardeşlerimle gerçekleştirdiğimiz, her şeyi sorduğum ve cevabını aldığım muhteşem bir program oldu." dedi.

Söz alan Haluk Levent, "Öyle bir program yaptık ki... Hazırlıklar, sound checkler falan tam bir konser havasındaydı. Gece 3'e kadar sürdü. Hatta programı polis bastı. Sesler çok yüksek olduğu için, polisler geldi ama tatlıya bağladık." şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR PROGRAM OLDU"

Gökhan Türkmen ise konuyla alakalı, "Bizi polis basmadı. Çok güzel bir program oldu. Düetler yapıldı. Güzel sohbetler oldu. Benim için keyifli bir işti." diyerek, güldü.