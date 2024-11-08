Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi
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Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.
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Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya'da şarkıcı Haluk Levent, sevenleriyle bir araya geldi.
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Festival kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren sanatçı, 'Anlasana', 'Alışamadım' ve 'Sevenler Ağlarmış' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Konserinde, rahmetli annesinin sevdiği türkülere de yer veren Haluk Levent, zaman zaman şarkılarını seyircilerin arasında söyledi.
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Haluk Levent, sahnede yaptığı konuşmada, Antalya'da bir bahçeden 3 portakal aldığını söyledi. Bahçe sahibine seslenen Levent, "Bahçeye baktım, oradaki eve bağırdım. Sahibini bulamadım, bana helal etsin" dedi.