Ünlü sanatçı Haluk Levent, şarkıcılığının yanı sıra yaptığı yardımlarla da adından sık sık söz ettiriyor.

Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyan Levent, hijyenik olmak için sakal traşı oldu.

"GECE BAKMAYIN, KORKARSINIZ"

Yeni imajını Twitter hesabından yayınlayan şarkıcı, "10 yıl sonra ilk kez sakalsız... Gece bakmayın, korkarsınız" notunu düştü.

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