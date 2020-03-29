Yardım çağrısında bulunan Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz.

Bu bağlamda önümüzdeki hafta 5 bin aileye daha 2 aylık gıda desteğinde bulunacağız. Bu paketler içerisine bu kez bebekler için de ihtiyaç malzemeleri koyacağız. Sporcu, sanatçı ve oyuncu birçok ünlü arkadaşımız aramaya başladılar. Sağ olsunlar!