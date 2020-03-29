29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardım edeceğini ifade eden Haluk Levent, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Yardım çağrısında bulunan Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz.
Bu bağlamda önümüzdeki hafta 5 bin aileye daha 2 aylık gıda desteğinde bulunacağız. Bu paketler içerisine bu kez bebekler için de ihtiyaç malzemeleri koyacağız. Sporcu, sanatçı ve oyuncu birçok ünlü arkadaşımız aramaya başladılar. Sağ olsunlar!
Pek çok ünlü isim de Haluk Levent'in çağrısına duyarsız kalmadı.
Can Yaman, Caner Erkin, Murat Boz, Seda Sayan, Gülben Ergen, Kaan Yıldırım, Cenk Tosun, Onur Saylak, Merve Özbey ve Merih Demiral gibi sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri “Dayanışma Günleri” altında yüzlerce aileye gıda desteğinde bulunacağını söyledi.
Levent de yardımda bulunanlara Twitter üzerinden tek tek teşekkür etti.
CAN YAMAN
MURAT BOZ
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