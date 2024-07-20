Haluk Dinçer sevgilisiyle tatilde
Geçtiğimiz yıl Suzan Sabancı'dan boşanan iş insanı Haluk Dinçer, sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 20.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:55
- 1
Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer, geçtiğimiz yıl ekim ayında 28 yıllık evliliklerini noktalamıştı.
- 2
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Boşanalı daha bir yıl bile olmayan Haluk Dinçer, yeni bir aşka yelken açtı.
- 3
Dinçer ve sevgilisi Bodrum'da görüntülendi.
-
- 4
Çift, Türkbükü'nde el ele yürürken objektiflere yansıdı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ