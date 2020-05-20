Haluk Bilginer, geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı. Bilginer, şimdi de İngiliz yapımı 'Alex Rider' ismli dizide başrol oyuncusu oldu. Bilginer'in dizide kötü adam Dr. Hugo Greif'i canlandıracağı öğrenildi.

Çekimleri İngiltere ve Romanya'da gerçekleşecek olan dizide genç bir ajanın hikayesi anlatılıyor.

8 bölümden oluşan projenin ana karakteri Alex Rider’ı Otto Farrant üstlenirken, Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da başrollerde.

DİZİNİN KONU NE?

14 yaşındaki Alex Rider’ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.

Oyuncu, 1980-1993 yılları arasında İngiltere'de yayınlanan 'EastEnders' dizisinde rol almıştı.