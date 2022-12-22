Halter, 2022’de 258 madalya kazandırdı

Bu yıl içerisinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda elde edilen başarılar sonrasında milli sporcular 6 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya kazandı. 37 ülke arasında 690 puan toplayan Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna takım olarak imza attı. Yılın son organizasyonunda Kolombiya’da düzenlenen dünya şampiyonasında Yusuf Fehmi Genç, 1 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.



Başkan Talat Ünlü: “Bu başarı halter ailesinin”



Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2022 yılında elde edilen derecelerden dolayı halter camiasına teşekkür etti. Katıldıkları her organizasyonda kürsüye çıkma başarısı gösterdiklerini dile getiren Talat Ünlü, “Göreve geldikten hemen sonra teknik ekiplerimizi oluşturarak çalışmalara başladık. Genç ve dinamik sporcu kadromuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde elde ettiğimiz başarılı sonuçlardan sonra Büyüklerde de güzel sonuçlar aldık. El-ele, omuz-omuza, birliktelik içerisinde güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, Bakan Yardımcımıza ve genel müdürümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Halterde 2022 yılında elde edilen madalyalar şöyle:



Dünya şampiyonası (Kolombiya)

1 Altın madalya

İslam Oyunları (Konya)

11 altın, 11 gümüş, 6 bronz

8 oyunlar rekoru

Dünya Gençler Şampiyonası (Yunanistan)

7 altın, 5 gümüş, 7 bronz

Erkekler takım şampiyonu, kadınlar takım ikincisi

Yıldızlar Dünya Şampiyonası (Meksika)

5 altın, 11 gümüş, 7 bronz

Avrupa Büyükler Şampiyonası (Tiran)

6 altın, 10 gümüş, 7 bronz

Kadınlarda Avrupa takım şampiyonluğu

Gençler U-23 Avrupa Şampiyonası (Tiran)

19 altın, 20 gümüş, 7 bronz

Akdeniz Oyunları

2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya

Yıldızlar ve U-15 Avrupa Şampiyonası (Polonya)

32 altın, 24 gümüş, 14 bronz madalya

Naim Süleymanoğlu Turnuvası (Pursaklar)

21 altın, 17 gümüş, 2 bronz

Türkiye erkek ve kadınlarda takım şampiyonu