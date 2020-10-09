Ashley Nicolette Frangipane ya da sahne adıyla Hasley geçtiğimiz günlerde "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" açıklamasıyla gündeme oturdu. Peki, Halsey kimdir? Halsey kaç yaşında ve nereli ? Halsey Türkiye'de mi?

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994'te Edison, New Jersey'de doğdu. Amerikalı şarkıcı, dansçı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

HALSEY'İN HASTALIĞI NEDİR?

Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

Bir röportajda, Halsey kendini tanımlamak için, 'tri-bi' (çift ırklı, biseksüel ve bipolar) terimini kullandı.

HALSEY TÜRKİYE'DE Mİ?

Instagram sayfasının hikaye bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaşan Halsey, "Halsey Türkiye'de mi" sorusunu akıllara getirdi.