BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıl oğlu Ender Ridley'i kucağına alan Halsey, daha önce anne olma konusunda sorunlar yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, 2015 yılında hamile kalmış ancak bir sahne performansı esnasında bebeğini kaybetmişti. Üç yıl sonra katıldığı bir sohbet programında da karşısındaki genç dinleyiciler kendisini seyrederken bebeğini düşürdüğünü ve hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etmek zorunda kaldığını anlatmıştı.