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Halsey-Alev Aydın çiftinin bebeği Ender'in ilk konseri! BTS'i dinlediler - Magazin haberleri

Ender bebeğin ilk konseri!

Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlunu geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan Halsey, K-pop grubu BTS'in Los Angeles'ta verdiği konseri dinleyenler arasındaydı. Gece sonunda sevilen müzik grubu ve Ender Ridley ile birlikte kamera karşısına geçen Halsey, "Amca çetesi! Kelimelerin ötesinde..." ifadelerini kullandı

02.12.2021 - 15:43 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Oğullarına 'Ender Ridley' adını veren çiftten Halsey, önceki gün K-pop grubu BTS'in Los Angeles'ta verdiği konseri izledi. Gecede oğlu ile birlikte eğlenen ünlü şarkıcı, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • "AMCA ÇETESİ!"

    2019'da yayınladığı "Boy With Luv" adlı parçada BTS ile düet yapan Halsey, gece sonunda grup ile verdiği pozları paylaştı. Ardından Ender Ridley ile birlikte objektif karşısına geçen ünlü isim, gönderilerine, "Amca çetesi! Kelimelerin ötesinde..." notunu düştü. Gerçek adı "Ashley Nicolette Frangipane" olan Amerikalı şarkıcının paylaşımları 1,7 milyondan fazla beğeni alarak büyük ilgi gördü.

  • "KARNIMDAKİ BEBEK BİR ARMY" DEMİŞTİ

    Hamilelik sürecinde, "Karnımdaki bebek bir ARMY." ifadelerini kullanan Halsey, gruba duyduğu hayranlığı dile getirmişti.

    ARMY NE DEMEK?

    Grup üyeleri, isimlerini açıklarken, "Genç nesle atılan kurşun gibi fazla beklentilerin, baskıların ve psikolojik zorlukların karşısında kurşungeçirmez şekilde duracağız." diyor.

    Kendilerini "Kurşun geçirmez izciler" olarak tanıtan grup, sevenlerini de İngilizce'de "Ordu" anlamına gelen "ARMY" olarak isimlendiriyor. BTS, ayrıca kendilerini, "Adorable Representative M.C fot Youth" yani, "Gençliğin Sevimli Temsilcisi" olarak ifade ediyor.

  • "GÖRDÜĞÜMÜZ EN HOŞ SANATÇIYDI"

    2020 yılında BTS grubunun sevilen üyelerinden Suga, Halsey'in "Manic" adlı albümünde "SUGA's Interlude" adlı bir parçada yer almıştı.

    BTS üyeleri ise verdikleri bir röportajda Halsey hakkında, "O kibar ve hoş biri. Gördüğümüz en hoş sanatçıydı." açıklamasını yapmıştı.

    BTS ÜYELERİ

    BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.

    Korece, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsüdür. Roller açısından RM, Suga ve J-hope rapçiler, Jin, Jimin, V ve Jungkook vokalistlerdir. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı takılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakıyor.

  • MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Öte yandan Halsey, ocak ayında Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bu fotoğrafla duyurmuştu. Şarkıcı, karesine "Sürpriz!" notunu düşmüştü.

    "HEM NOEL'İ HEM RAMAZAN'I KUTLAYACAK"

    Macaristan asıllı ünlü yıldız, Allure Dergisi'ne, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." açıklamasını yapmıştı.

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