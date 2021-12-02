Ender bebeğin ilk konseri!

"GÖRDÜĞÜMÜZ EN HOŞ SANATÇIYDI"
2020 yılında BTS grubunun sevilen üyelerinden Suga, Halsey'in "Manic" adlı albümünde "SUGA's Interlude" adlı bir parçada yer almıştı.
BTS üyeleri ise verdikleri bir röportajda Halsey hakkında, "O kibar ve hoş biri. Gördüğümüz en hoş sanatçıydı." açıklamasını yapmıştı.
BTS ÜYELERİ
BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.
Korece, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsüdür. Roller açısından RM, Suga ve J-hope rapçiler, Jin, Jimin, V ve Jungkook vokalistlerdir. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı takılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakıyor.
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