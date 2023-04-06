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Halkçılık ilkesi nedir, özellikleri neler? Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar hangileri?

Kaynağını, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak gören anlayıştan alan halkçılık ilkesi; bir toplum içinde yaşayan tüm bireyleri eşit olarak gören bir görüşü ifade etmektedir. Ulusal egemenliği, bir toplum için olmazsa olmaz olarak gören bu ilke, toplumun tüm unsurları arasında bir iş bölümü ve dayanışmayı mutlak olarak sağlama gayesindedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 06.04.2023 - 01:24 | Güncelleme: ABONE OL
Halkçılık İlkesi Nedir, Özellikleri Neler? Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Hangileri?
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Hiç kimsenin toplum içindeki bir başka kişiye dininden, ırkından, mezhebinden ve dilinden ötürü üstünlük sağlamasına tamamen karşı olan halkçılık ilkesi, toplumun her ferdine kanun önünde eşitlik getirmektedir. Peki, halkçılık ilkesi ile ilgili Atatürk’ün söylediği sözler nelerdir? Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Halkçılık Nedir?

Halkçılık ilkesi, toplum içindeki hiçbir bireyin, grubun ya da zümrenin egemen olmamasını ve herkesin hem kanun önünde hem de devlet nezdinde eşit yurttaş olarak kabul edilmesini önceleyen bir Atatürk ilkesidir. Toplum içinde yaşamını sürdüren herhangi bir ekonomik ya da siyasal zümrenin, bir başkası üzerinde tahakküm kurmasını engelleyen bu ilkeye göre, halkın sahip olduğu tüm hak ve özgürlükler devlet tarafından güvence altına alınmıştır.

Hem vatandaşın devlete karşı olan sorumluluklarını hem de devletin insanına karşı olan yükümlülüklerini, en çağdaş normlara göre belirlemiş olan halkçılık ilkesiyle gerçek, çağdaş bir demokrasinin yerleşmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca halkçılık ilkesi, cumhuriyet rejiminin bir halk iradesi olmaması sebebiyle cumhuriyetçilik ilkesinin doğal bir neticesi olarak karşımızda durmaktadır. Milli egemenliği ve milletin iradesinin önemine de dikkat çeken bu ilke ile, devletin demokrasi anlayışının da altı çizilmektedir.

Halkçılık İlkesi Özellikleri

Toplumun her bir ferdine hem kanun hem de devlet önünde eşit yurttaş olma hakkı tanıyan halkçılık ilkesinin öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

  • Halkçılık; Atatürk’ün altı ilkesinden ikisi olan cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucudur.
  • Bir sınıfın, zümrenin, grubun ya da bireyin imtiyaz sahibi olmasını reddeden bu ilkeye göre, toplumun her ferdi, kanun önünde eşittir.
  • Ulusal egemenliği önceleyen bu ilke, aynı zamanda toplumun huzuru, refahı ve mutluluğunu da amaçlamaktadır.
  • Sosyal adalet ve gelir dağılımı, halkçılık ilkesinin en belirgin özelliklerindendir.
  • Halkçılık ilkesinin uygulanması, çağdaş bir demokrasinin ortaya çıkmasına ve kökleşmesine zemin hazırlamaktadır.
  • Toplumun fertleri arasındaki dayanışma ve iş bölümü desteklemektedir.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

  • Eğitimde birliği sağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi.
  • Aşar vergisinin kaldırılması.
  • Medeni Kanun’un kabul edilmesi.
  • Harf Devrimi’nin yapılması ve yeni Türk alfabesine geçilmesi.
  • İlk öğretimin zorunlu ve ücretsiz olarak yeniden düzenlenmesi.
  • Açılan Millet Mektepleri ile halka okuma yazma öğretilmesi.
  • Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabul edilmesi.
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması.
  • Şeyh, derviş gibi ayrıcalık bildiren lakapların kaldırılması.

Halkçılık İlkesi İle İlgili Atatürk’ün Söylediği Sözler

  • “Biz memleket halkı, kişi ve çeşitli sınıf mensuplarının birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve nitelikte görüyoruz. Hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitlik duygusu ile karşılanmasına çalışmak isteriz. Bu şeklin, milletin genel refahı, devlet bünyesinin sağlamlaştırılması için daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Devlete, bu anlayış ile azami yardımcı olmak ve milletin güvenci ve iradesini yerinde sarf edebilmek, bizce, bizim anladığımız anlamda halk hükûmeti idaresi ile mümkündür.
  • “Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil ve fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibarıyla çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensibimizdir.”
  • “Millî servetin dağıtımında, daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refaha ulaşması millî birliğin muhafazası için şarttır.”
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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