Halkbank, Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer etti.
Giriş: 03.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:52
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli voleybolcumuz Mirza Lagumdzija ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandık. Kulübümüze hoş geldin Mirza Lagumdzija." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki Mirza, 6 yıldır İzmir temsilcisi Arkas Spor forması giyiyordu.