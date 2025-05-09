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        Haberler Spor Voleybol Halkbank Başantrenörü Radostin Stoytchev: Dörtlü Final'e savaşmaya hazır gidiyoruz - Voleybol Haberleri

        Halkbank Başantrenörü Radostin Stoytchev: Dörtlü Final'e savaşmaya hazır gidiyoruz

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde, Polonya'nın ev sahipliğindeki Dörtlü Final'e katılacak olan Halkbank Voleybol Takımı, basınla buluştu. Halkbank Başantrenörü Radostin Stoytchev, "Biz savaşmaya hazır gidiyoruz. Hiç kimseden ve takımdan korkumuz olmadan mücadele edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:08
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        "Dörtlü Final'e savaşmaya hazır gidiyoruz"
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        Halkbank Voleybol Takımı, Polonya'daki CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi basınla bir araya geldi.

        Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya başantrenör Radostin Stoytchev, oyuncular Micah Ma'a, Volkan Döne, Tuna Uzunkol ve Yiğit Hamza Aslan katıldı.

        Takımda bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Stoytchev, "Benim için 9. defa CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynayacak olmak büyük bir onur. Teknik ekibin, kulübün, oyuncuların ve eski koçun büyük emeği var. Ben de final kısmında katkı sağlamaktan onur duyuyorum. 9. kez olmasına rağmen her zaman ilk sefermiş gibi heyecanlı ve tutkulu bir şekilde gidiyorum." ifadelerini kullandı.

        STOYTCHEV: DÖRTLÜ FİNALE SAVAŞMAYA GİDİYORUZ

        Göreve başladığında nasıl bir ekip bulduğu sorusuna, Stoytchev, "Buraya geleli 3 hafta oldu potansiyeli yüksek bir ekibiz. Geldiğimde maalesef 5 oyuncumuz sakattı. Eksik bir şekilde hazırlanmamız gerekti. Bir ayımız daha olsaydı bu takımın potansiyel seviyesine gelebilirdik. Ama ne olursa olsun biz savaşmaya hazır gidiyoruz. Hiç kimseden ve takımdan korkumuz olmadan mücadele edeceğiz." yanıtını verdi.

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        Stoytchev, dörtlü finaldeki rakipleri hakkında ise şunları kaydetti:

        "CEV Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye. Yüksek bir motivasyonla gidiyoruz. Aynı şekilde Perugia o motivasyona sahip çünkü İtalya Şampiyonasını kaybettiler. Ancak sporun güzel ve ilginç olan kısmı son sayıya kadar neler olacağını göremiyorum. Perugia favori olarak gözüküyor olabilir ama biz mücadeleye hazırız. Polonya takımları da aynı şekilde iyi seviyede tecrübeli oyunculara sahip."

        Dörtlü finaldeki rakipleri için başantrenörün söylediklerine katıldığını belirten Ma'a, "Koç iyi noktalara değindi. Maç içerisinde ne olacağını görmemiz mümkün değil. Burada oturduğum yerden bir şeyler söylemek zor. 3 takımda iyi oyunculara sahip. Tüm takım birbirini tanıyor ve her takım kendi oyun tarzı var. Rakiplerimiz kendilerine güveniyorlar. Eminim ki bizim için büyük bir mücadele olacak. Elimizden geldiğince hazırlanmaya devam ediyoruz. Perugia'ya karşı daha önce grup maçı oynadık. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Onlar da bizim nasıl oynadığımızı biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha önce karşılaştıkları mağlup ettikleri Perugia'nın bu karşılaşmaya daha konsantre çıkacağını vurgulayan Volkan, "Onları yenebileceğimizi önceki maçta gösterdik. Aynı şekilde mücadele edeceğiz. Ülkemiz için de daha önce kıl payı kaybettiğimiz kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

        Genç oyuncular Tuna Uzunkol ve Yiğit Hamza Aslan da maça iyi hazırlandıklarını, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.

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