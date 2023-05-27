Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi.

Giriş: 27.05.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı
AA

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre sezon planlamaları kapsamında Sırp antrenörle anlaşmaya varıldı.

Halkbank kulüp merkezinde düzenlenen imza töreninde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Kulüp Başkan Yardımcısı Ergin Kaya yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kovac, önemli bir kulüpte yeniden çalışacağını belirterek "Halkbank'ta yeniden çalışacak olmaktan gurur duyuyorum. Beraber çalışacağımız değerli antrenörler var. Birinci olmak için arzum yüksek. İyi sonuçlar elde etmek adına elimden gelenin en iyisini yapacağım, sıkı çalışacağım. Tekrar ediyorum, gururluyum." ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Halkbank'ı 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da çalıştıran Kovac, iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazandı.

Kovac, kulüp kariyerinde PGE Skra Belchatov, Top Volley Cisterna, Jastrzebski Wegiel, Belogorie Belgorod, Sir Safety Conad, Perugia, Radnicki Kragujevac takımlarında görev yaptı.

Deneyimli antrenör ayrıca Sırbistan, İran ve Slovenya milli takımlarını çalıştırdı.

Slobodan Kovac’ın oyunculuk geçmişinde Sırbistan Milli Takımı ile 2000 Sydney Olimpiyatları'nda şampiyonluk, 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sayılarla 14 Mayıs seçimleri
Sayılarla 14 Mayıs seçimleri
Otogarda 2'nci tur hareketliliği
Otogarda 2'nci tur hareketliliği
Bozdağ: Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmadı
Bozdağ: Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmadı
Dikkat eksikliği olanlar için biyonik okuma yöntemi
Dikkat eksikliği olanlar için biyonik okuma yöntemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.