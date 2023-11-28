Bu haftanın halka arz takvimi yayınlandı! İşte 28 Kasım - 1 Aralık SPK ile halka arz olan şirketler
Yeni haftanın halka arz takvimi ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan 3 şirket halka arz oluyor. 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji firmalarının halka arz işlemleri 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Gözler 28 Kasım - 1 Aralık 2023 SPK onayı ile halka arz olan şirketler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte 28 Kasım - 1 Aralık halka arz takvimi...
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Bu hafta SPK onayı ile halka arz olacak şirketler ve halka arz tarihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 4-17 Kasım tarihlerinde 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji şirketleri halka arz oldu. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayını alan 3 şirket daha halka arz takviminde yer aldı. İşte SPK onayı ile 28 Kasım - 1 Aralık 2023 halka arz takvimi...
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BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?
Kasım ayında gerçekleştirilen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi, Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi halka arz oldu.
28 Kasım - 1 Aralık 2023 SPK onayı ile yeni halka arz takvimi ile listede yeni halka arzlar yer aldı.
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27 KASIM-1 ARALIK HALLKA ARZ TAKVİMİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Çates Elektrik Üretim A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzını onayladı.
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BATI EGE GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR!
Batı Ege GYO, halka arz ile 525.000.000 TL olan mevcut sermayesini 290.000.000 TL artırarak 815.000.000 TL’ye çıkaracak.
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayacak. Batı Ege halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılamayacak.
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ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ OLUYOR!
Çates Elektrik, halka arz yoluyla 140.405.000 TL olan mevcut sermayesini 24.795.000 TL artırarak 165.200.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz aşamasında ayrıca şirketin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait 8.255.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar da satılacak. Böylece Çates Elektrik halka arzında toplamda 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşecek.
Çates Elektrik Üretim 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayacak. Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
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ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ OLUYOR!
Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 155.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank T.A.Ş.’nin (SKBNK) sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylar da satılacak. Şirket böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışını gerçekleştirecek.
Şeker Yatırım halka arzı 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde ve saat 10.30-13.00 arasında talep toplayacak.
Halka arzda paylar, 7 TL sabit fiyattan satılacak. Payların tamamı eşit dağıtılacak olup bu halka arzda yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanabilecek.
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