Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. 10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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Çorum'da Alparslan Özdemir idaresindeki özel halk otobüsü, Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı'nda Sedat Şentepe'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Seyhan A. ile özel halk otobüsündeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
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Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedildi.