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        Haberler Magazin Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, hâkim karşısına çıkacak - Magazin haberleri

        Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, hâkim karşısına çıkacak

        Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında, savcılığa ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle hâkim karşısına çıkacak

        Giriş: 09.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:35
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        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıkacak
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        ID İletişim Danışmanlık'ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Barım, gözaltındayken 'tanık' sıfatıyla ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        İki ünlü oyuncu, yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4’er yıla kadar hapis talebiyle ilk kez bugün hâkim karşısına çıkmak üzere Çağlayan'da bulunan adliye binasına geldi.

        Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair tape kayıtları ve irtibatları olduğu belirlendi.

        Ayşe Barım

        Ayşe Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcı açık kaynak araştırma tutanakları, HTS kayıtları ve diğer delillere bakarak ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nu "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

        Halit Ergenç

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        Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile görüşmedikleri yönünde verdikleri ifadelerini çelişkili bulununca bu kez 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

        İFADELERİNDE "ALABORA İLE İRTİBATIMIZ YOK" DEDİLER

        Halit Ergenç, 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesinde özetle; "Benden tanıklık yapmamı istediğiniz olayı anladım. Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dedi.

        Rıza Kocaoğlu ise "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, Memet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" ifadelerini kullandı.

        GEZİ PARKI DÖNEMİ HTS KAYITLARI DOSYADA

        Yalan tanıklık soruşturmasında dosyaya giren HTS kayıtlarına göre; Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurmuştu. Rıza Kocaoğlu ise Alabora ile 1 kez iletişim kurarken 3 ismin telefonları 3 kez ortak baz verdi. Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı dönemini kapsayan 1 Ocak 2013 ila 1 Eylül 2013 arasındaki HTS - Baz incelemesinde ise kendi aralarında 1 kez irtibatları çıktı. Rıza Kocaoğlu’nun, Memet Ali Alabora ile 31 Mayıs 2013 günü 1 kez Halit Ergenç’in Alabora ile 2013 yılı Şubat ayında 2 kez, Mayıs ayında 1 kez, Gezi olaylarının başlangıç tarihi olarak bilinen 1 Haziran 2013'te 7 kez ve yine aynı ay içerisinde 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez irtibatının olduğu kaydedildi.

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        Halit Ergenç ile Memet Ali Alabora'nın irtibat kurdukları 1 Haziran 2013 günü Beyoğlu ilçesinde 2 kez yakın baz verdiği, Rıza Kocaoğlu ile ve Memet Ali Alabora’nın ise aynı gün yine Beyoğlu’nda yakın baz verdikleri belirtildi.

        Rıza Kocaoğlu

        SİMGE FOTOĞRAF DELİL OLDU

        Açık kaynaklara da değinilen iddianamede, Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinde yoğunlaşan telefon görüşmelerinin olduğu süreçte birlikte kol kola yürüdükleri fotoğraflar ve görüntülere ilişkin de rapor hazırlandığı da belirtildi.

        İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

        İddianamede, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun 'tanık' sıfatıyla Ayşe Barım hakkında ifade verdikleri suçun, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” olması ve bu suçun 3 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç olması nedeniyle 'yalan tanıklık' suçunun koşulları oluştuğu belirtildi. Savcı, tüm bu nedenlerle Ergenç ile Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
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        #Halit Ergenç
        #Rıza Kocaoğlu
        #Ayşe Barım

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