Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Halit Ergenç: Bergüzar ile keşkek yerken tanıştık - Magazin haberleri

        Halit Ergenç: Bergüzar ile keşkek yerken tanıştık

        2009'da meslektaşı Bergüzar Korel ile evlenen Halit Ergenç, eşiyle tanıştığı anı anlattı. Ergenç; "Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Keşkek yerken tanıştık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halit Ergenç, katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ergenç, 16 yıllık eşi Bergüzar Korel ile tanışma hikâyesinden de bahsetti. Ergenç; “Eşin Bergüzar Korel ile bir kafede kulak misafiri olduğun bir konuşma sayesinde tanışmışsınız. Sonrasında iletişimde kalmak için bir şey yaptın mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Ondan sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık.

        Halit Ergenç, "Bugüne kadar Bergüzar’a yaptığın en romantik şey ne oldu” sorusuna karşılık; "Evlilik teklifi enteresandı. Yurt dışına tatile gittik. Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Buradan o kadar kilometre hoparlörümü taşıdım, güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açtım, ‘Aa Türkçe çalıyor’ dedi. Evlenme teklifi edince şaşırdı" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "SOKAKTA BÜYÜDÜM"

        Çocukluk yıllarından bahseden oyuncu; "Ben sokakta büyüdüm. Bizi sokağa salarlardı. Sokağa çıktığımız zaman, nerede olduğumuzu kimse bilmezdi. Akşam eve çağırırlardı. Şimdi çocuklarımıza bunu yaşatamıyoruz" dedi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni bırakan Halit Ergenç; "Hayatımda bir sürü kararı ben bıçak kemiğe dayandığında verdim. Matematiğim, fiziğim iyiydi. Bütün dersleri anlıyordum ama mutlu değildim. Ve öyle bir noktaya geldi ki bu ve ben o kadar çok şarkı söylemek istiyordum ki ‘Bir yerde gitar çalar, şarkı söylerim en olmadı. Kimseye de bir borcum yok hayatta’ dedim. Konservatuvar aramaya başladım" dedi.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olan Ergenç, konservatuvarda okurken birçok işte çalıştığını belirterek, bir tekstil fuarında robot olduğunu da anlattı: Bir firma, 100 büyük boy kot kumaşı tek seferde otomatik kesen motor getirmişti. Ben de fuarda o motoru tanıtan robot olmuştum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bergüzar Korel
        #Halit Ergenç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Habertürk Anasayfa